Афины , 25 октября, 2021, 14:35 — ИА Регнум. Греция была отмечена как лучшее туристическое направление для Европы в 2021 году на международной туристической премии World Travel Awards. Об этом сообщает AMNA 25 октября.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Греция. Метеоры — наскальные монастыри, одно из самых посещаемых мест в стране

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: подвид штамма «Дельта» наступает? – все новости»

После награждения министр туризма Греции Василис Кикилиас заявил, что его страна «хорошо справилась с управлением пандемией и внедрением медицинских и туристических протоколов. Она доказала, что является не только самым красивым, но и самым безопасным местом для посещения».

По его словам, данная международная награда за 2021 год подтверждает, что Греция предлагает высококачественный туризм и яркие впечатления от путешествий. Он напомнил, что туристический сезон в Греции продлится и в ноябре, а профессионалы отрасли «должны подготовиться к сильному 2022 году».

Премия World Travel Awards была учреждена в 1993 году для признания и поощрения выдающихся достижений в ключевых областях индустрии туризма. Сегодня это хорошо известный брэнд, который признан во всем мире как главная торговая марка индустрии туризма, отмечает AMNA.