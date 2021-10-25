Санкт-Петербург, 25 октября, 2021, 12:14 — ИА Регнум. В больницах Петербурга, перепрофилированных на лечение COVID-19 и внебольничных пневмоний, находится 7767 пациентов, это на 111 человек больше, чем в предыдущие сутки, сообщили в понедельник, 25 октября, в городском оперштабе.

Дарья Драй ИА REGNUM Работа «красной зоны» в Госпитале для ветеранов войн в Петербурге

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За последние сутки в Петербурге с диагнозом COVID-19 в больницы поступили 342 пациента, это на 71 человека меньше, чем в предшествующие сутки, что в целом характерно для воскресного дня.

В реанимационных палатах коронавирусных стационаров Петербурга сегодня находятся 736 пациентов (-8 к уровню предыдущих суток), в том числе 385 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ (-13 за сутки).

В городе развернуто 9488 коронавирусных коек в 15 городских и трех федеральных стационарах. На 25 октября свободны 36,18% таких коек (относительно норматива Минздрава России).

Амбулаторно лечатся от COVID-19 в Петербурге 37 683 пациента, это на 12 человек больше, чем сутками ранее. Еще 4142 человека находятся на домашнем карантине (-265 за сутки), 66 человек — в обсерваторе (-14).

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Петербурге за сутки уменьшился на 0,04 единицы и составляет на сегодня 0,98 единицы (от норматива Роспотребнадзора, равного 1 единице). Этот показатель говорит о том, сколько человек в среднем заражает один заболевший COVID-19 до своей изоляции.

Напомним, за последние сутки в Северной столице выявлено 2693 новых случая коронавирусной инфекции, скончались за сутки 65 человек. Выздоровели 1102 человека.