Кишинёв, 25 октября, 2021, 12:01 — ИА Регнум. Власти Молдавии не приняли должных мер для борьбы с эпидемией COVID-19. Об этом 25 октября заявил мэр Кишинёва Ион Чебан на брифинге после завершения заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Dodon.md Ион Чебан

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«Думал, они пойдут и возьмутся за важные вопросы для решения проблем с пандемией, но кто-то спрятался в кустах. Кто-то ждёт, чтобы решение было принято за них. Больницы переполнены. Не хватает газа», — сказал Чебан.

Он заявил, что пока из действий властей может отметить только обвинения в адрес непривитых учителей и медиков. По словам мэра, в столице разработали ряд мер по борьбе с эпидемией и направляли предложения в правительство страны, но ответа не было.

Чебан отметил, что в больницах Кишинёва около 50% пациентов с COVID-19 являются жителями других регионов. По его мнению, центральная власть выпустила ситуацию из-под контроля.

Как сообщало ИА REGNUM, в Молдавии, по последним данным, выявили 328 000 носителей коронавируса, из которых 306 269 победили инфекцию. За последние сутки в республике выявили 906 случаев заражения. В больницах находятся 2,6 тыс. пациентов с COVID-19.