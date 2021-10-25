Белгород, 25 октября, 2021, 12:07 — ИА Регнум. В Белгородской области 25 октября подтверждено 328 случаев заражения коронавирусом, что на два меньше, чем за предыдущие сутки. Зарегистрировано четыре летальных исхода. На вакцинацию от COVID-19 подано ещё 2 607 заявок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Белгородской области выявлено 60 420 носителей инфекции. Справились с заражением 51 510 человек, в том числе 41 — выписан за последние сутки. В стационарах находятся 2 547 пациентов, на амбулаторном лечении 5 083 жителя, на самоизоляции — 19 837 человек. От осложнений, вызванных инфекцией, в регионе скончались 1280 пациентов.

Полный курс иммунизации прошли 738 772 белгородца, всего записались на вакцинацию 803 217 человек.