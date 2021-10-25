Афины , 25 октября, 2021, 11:54 — ИА Регнум. В Греции выявили 2098 новых случаев заражения коронавирусом за последние 24 часа. Об этом сообщила Национальная организация общественного здравоохранения (EODY) вечером 24 октября. Накануне в стране сообщалось про 3199 случаев.

Xinhuanet.com Греция

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С начала пандемии в Греции было подтверждено 716 358 случаев инфицирования. За последние 24 часа в стране зарегистрировали 30 смертей от COVID-19, в результате чего общее число жертв пандемии достигло 15 628 человек.

В общей сложности 365 пациентов находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких в больницах. Их средний возраст составляет 66 лет, и 80,3% из них имеют основное заболевание и/или находятся в возрасте 70 лет и старше.

Кроме того, за последние 24 часа в местные больницы были госпитализированы 253 пациента с COVID-19.