Москва, 25 октября, 2021, 11:51 — ИА Регнум. За последние сутки в России скончались от коронавирусной инфекции 1069 человек, сообщает 25 октября федеральный оперштаб по противодействию COVID-19.

Pixabay.com Коронавирус

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Днём ранее, 24 октября, в России от ковида скончались 1072 человека. Суммарная смертность составила 231 669 летальных исходов.

При этом победить заболевание с начала пандемии смогли, по данным оперштаба, почти 7,19 млн жителей России.

Как сообщало ИА REGNUM, в России суточный прирост заражений коронавирусом обновил исторический максимум.