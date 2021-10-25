Москва, 25 октября, 2021, 11:48 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин рекомендовал главам регионов ограничить работу заведений общественного питания в ночное время и запретить проведение массовых развлекательных мероприятий. Об этом сообщается на сайте Кремля.

ИА REGNUM Путин

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Так, главам регионов во взаимодействии с Роспотребнадзором «следует обеспечить усиление контроля за соблюдением всех ограничительных мероприятий, включая введение запрета на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания с 23:00 до шести часов утра».

Вместе с тем принятие соответствующих ограничительных мер носит рекомендательный характер и остается в полномочиях региональных властей.

«Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации введение запрета на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и ограничение оказания услуг общественного питания в вечернее и ночное время», — уточняется в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, за истекшие сутки на территории России было выявлено 37 930 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. В результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 8 279 573.

Сутками ранее в России было выявлено 35 660 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.