Краснодар, 25 октября, 2021, 11:45 — ИА Регнум. В Краснодарском крае подтверждён 261 новый случай заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 25 октября. Сутками ранее, 24 октября, было подтверждено 267 случаев COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По числу суточных заражений в лидерах Сочи, где выявлено 33 новых носителя, Краснодар (29 случаев), Анапа и Ленинградский район (по 18 случаев). Всего за минувшие сутки новые носители коронавируса выявлены в 28 муниципалитетах Краснодарского края

С начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус получили 79 905 человек, в том числе 5 557 детей. Выздоровели 57 887 пациентов, скончались уже 7 134 жителя Кубани с COVID-19.

На 25 октября в стационарах на лечении остаются 3 193 человека с коронавирусом, на дому лечится 11 691 пациент. В тяжёлом состоянии на ИВЛ находятся 99 пациентов, ещё шесть — на ЭКМО.

Как сообщало ИА REGNUM, с 25 октября в Краснодарском крае ужесточены антиковидные меры, в том числе для туристов.