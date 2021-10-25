Москва, 25 октября, 2021, 11:43 — ИА Регнум. Число выявляемых случаев заражения коронавирусом в России продолжает расти, следует из статистики федерального штаба по борьбе с распространением коронавируса за 25 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «QR-коды, каникулы, ограничения: все новости о борьбе с COVID-19 в России»

За сутки в России выявили 37 930 случаев заражения, что является максимальным показателем за всю пандемию. Днём ранее в стране выявили 35 660 новых носителей вируса. Суммарное число заражений, подтверждённое тестированием на территории страны, составило 8 279 573 случая.

Среди субъектов РФ лидирует Московский регион — в Москве за сутки выявили 7778 носителей вируса, в Подмосковье — 3127. На третьем месте Санкт-Петербург — в Северной столице 2693 выявленных случая. Перешла рубеж в тысячу заражений Самарская область — 1184 носителей.

В штабе уточнили, что за сутки выздоровели почти 20,7 тыс. заболевших.