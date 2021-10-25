Санкт-Петербург, 25 октября, 2021, 11:42 — ИА Регнум. За истекшие сутки в Петербурге лабораторным путём выявлено 2693 новых носителя коронавирусной инфекции, сообщили 25 октября в федеральном оперштабе. Это на 604 человека меньше, чем в предыдущие сутки. Впрочем, такие снижения суточной цифры уже характерны для петербургской статистики после выходных дней.

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Статистика суточной смертности демонстрирует «стабильность». За минувшие сутки зафиксировано 65 смертей от COVID-19, это всего на четыре случая меньше, чем в сутками ранее, когда был зафиксирован пик смертности за осенний период — 69 случаев.

Всего в Петербурге за время пандемии выявлено 689 093 случая заражения, скончались 23 430 человек. Выздоровели 625 563 человека, в том числе 1102 человека выписаны за минувшие сутки.

Показатель летальности ковида в Петербурге составляет 437,8 случая на 100 тыс. населения.