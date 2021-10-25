Москва, 25 октября, 2021, 11:43 — ИА Регнум. Около половины жителей России (49%) готовы работать в нерабочие дни, объявленные из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, с сохранением зарплаты, приводит данные исследовательский центр портала Superjob.ru.

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Главные аргументы — «объем работы всё равно придется сделать, только в более сжатые сроки», «получаю «серую» зарплату, простой невыгоден», «работа не предполагает перерывов».

Чаще выберут возможность работать в период локдауна мужчины, чем женщины — 55% против 43% а также граждане с зарплатой от 80 тыс. руб. в месяц (55%). Предпочтут отдыхать 37% опрошенных.

Опрос проведен 20−21 октября 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 390 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, с 25 октября нерабочие дни, объявленные с целью приостановки роста заболеваемости COVID-19, начались в шести регионах России.

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