Ростов-на-Дону, 25 октября, 2021, 11:37 — ИА Регнум. В связи с возросшей нагрузкой на систему здравоохранения в Ростове-на-Дону власти обратились к перевозчикам с просьбой о помощи. Водители автобусов пересели за руль автомобилей скорой помощи. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Транспортные предприятия выделили более десяти водителей для работы на автомобилях скорой медицинской помощи. И эта практика будет продолжена, уточняют власти.

ИА REGNUM напоминает, что эпидемическая ситуация в Ростове-на-Дону, как и в регионе в целом, остаётся крайне напряжённой. Продолжается рост числа заражений коронавирусом. В связи с этим в Ростовской области введены дополнительные ограничения.