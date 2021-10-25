Москва, 25 октября, 2021, 11:37 — ИА Регнум. Правительство России должно обеспечить предоставление вакцинирующимся работникам двух оплачиваемых выходных дней. Об этом говорится в обнародованном 24 октября перечне поручений президента РФ Владимира Путина правительству страны по итогам совещания с его членами.

Фото страницы правительства Калужской области в социальной сети «ВКонтакте» Вакцинация

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"Совместно со сторонами социального партнерства принятие и реализацию рекомендаций по предоставлению работникам, проходящим вакцинацию против коронавирусной инфекции (COVID-19) двух оплачиваемых выходных дней», — говорится в документе.

Кроме того, президент поручил обеспечить перевод на дистанционный режим работающих граждан старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, в течение 4 недель для вакцинации и формирования иммунитета.

Напомним, в рамках борьбы с эпидемией коронавируса в России объявлены нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября.