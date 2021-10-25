Всеволожск, Ленинградская область, 25 октября, 2021, 11:48 — ИА Регнум. Торгово-развлекательные центры (ТРЦ) «Мега Парнас» и «Мега Дыбенко», расположенные на территории Всеволожского района Ленинградской области на границе с Петербургом, будут закрыты на время локдауна в Северной столице. Об этом 25 октября ИА REGNUM сообщил информированный источник.

A.Savin ТЦ «Мега»

Следите за развитием событий в трансляции: «QR-коды, каникулы, ограничения: все новости о борьбе с COVID-19 в России»

Напомним, в Петербурге с 30 октября по 7 ноября из-за роста заболеваемости коронавирусом вводятся жёсткие ограничения. Практически все заведения с пребыванием посетителей на территории Северной столицы будут закрыты, а небольшая их часть (театры и музеи) доступна по QR-кодам.

Читайте также: С 30 октября в Петербурге вводится жёсткий локдаун

На территории Ленобласти, где эпидемическая ситуация лучше, чем в Петербурге, также вводятся ограничения, но не настолько препятствующие работе бизнеса. Однако из-за близости обоих ТРЦ «Мега» к Петербургу, в целях недопущения массового скопления посетителей, их также планируется закрыть для покупателей.

«Во вторник правительство Ленобласти выпустит новое постановление. «Меги» работать не будут», — заметил источник.