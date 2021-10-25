Москва, 25 октября, 2021, 11:29 — ИА Регнум. Объем тестирования на коронавирус в России должен быть кратно увеличен. Об этом говорится в обнародованном 24 октября перечне поручений президента РФ Владимира Путина правительству страны по итогам совещания с его членами.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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"Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечить кратное увеличение объемов тестирования населения, в том числе с использованием экспресс-тестов, с целью раннего выявления носителей коронавирусной инфекции (COVID-19), предусмотрев проведение в кратчайшие сроки мероприятий по изоляции таких лиц и лиц, находившихся с ними в контакте», — говорится в документе.

Помимо того, указывается, что также правительству необходимо нарастить темпы вакцинации от COVID-19 жителей РФ в регионах, включая уже вакцинированных и переболевших новым заболеванием и при этом обратить внимание на лиц в возрасте старше 60 лет и лиц, которые страдают хроническими заболеваниями.

«Совместно со сторонами социального партнерства (обеспечить) принятие и реализацию рекомендаций по предоставлению работникам, проходящим вакцинацию против коронавирусной инфекции (COVID-19), двух оплачиваемых выходных дней», — также добавляется в сообщении.

При этом уточнятся, что российский лидер ожидает доклад по этим вопросам 15 ноября и после этого — ежемесячно.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что перед сдачей ПЦР-теста на COVID-19 минимум за три часа до взятия мазков из ротоглотки нельзя: принимать пищу, пить, чистить зубы, полоскать рот и горло.