Воронеж, 25 октября, 2021, 11:23 — ИА Регнум. Количество транспорта на маршрутах в Воронеже 25 октября соответствует уровню среднего выпуска транспорта в выходной день. Об этом сообщили 25 октября в мэрии.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Маршрутка. Воронеж

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«С 25 октября в регионе введён режим нерабочих дней и жесткие ограничения, приостановлена деятельность большей части объектов экономики. Сегодня в часы наибольшей нагрузки на линию выходит около 800 единиц техники, что соответствует среднему выпуску выходного дня и составляет более 66% от среднего выпуска в будний день. На наиболее востребованных направлениях работа продолжается с полным выпуском, а на некоторых маршрутах — с перевыпуском», — уточнили в пресс-службе администрации города.

При этом, напомнили в мэрии, фактически снижение пассажиропотока в городе более чем на четверть было отмечено ещё за неделю до введения жёстких ограничений.

Как сообщало ИА REGNUM, с 30 октября по 7 ноября в Воронеже действуют нерабочие дни, в регионе закрыт целый ряд объектов экономики — запрещена работа торговых центров и рынков, общепита, кинотеатров, театров, музеев, салонов красоты, фитнес-центров. При этом платные парковки в Воронеже на этот период будут работать в режиме выходного дня — оставлять автомобили можно будет бесплатно.