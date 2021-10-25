Воронеж, 25 октября, 2021, 11:04 — ИА Регнум. Иностранного студента вытолкали из маршрутного такси в Воронеже, причиной стал конфликт из-за неправильно надетой маски. Видео ранее появилось в Сети.

(сс) AlexChirkin Маска

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На видеозаписи видно, что пассажиры и водитель делают замечания в адрес молодого человека — приезжего из Африки, надевшего маску на подбородок. В ответ на требования надеть маску правильно иностранец заявил, что находится в городе легально и потребовал не кричать на него, потому что он «не какой-нибудь». После этого конфликт фактически перерос в потасовку — молодой человек ударил одного из пассажиров, в итоге иностранца просто вытолкнули из автобуса. В настоящее время в конфликте разбираются правоохранители — полиция проводит проверку.

Как напоминает ИА REGNUM, масочный режим в Воронежской области действует с 12 мая 2020 года, однако в последние месяцы людей в масках на улицах, в магазинах и транспорте города можно было встретить крайне редко. С октября 2021 года власти активизировали проверочные рейды, в том числе в общественном транспорте — теперь штраф за отсутствие маски у пассажира грозит не только перевозчику, но и самому пассажиру.