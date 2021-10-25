София, 25 октября, 2021, 10:58 — ИА Регнум. Более трети педагогов Болгарии выразили готовность оставить свои рабочие места и уволиться из структур системы образования страны в целом в том случае, если официальная София продолжит практику ужесточения мер по борьбе с пандемией коронавируса. Об этом говорится в открытом письме преподавателей средних школ и профтехучилищ, отправленном на имя министра здравоохранения страны Стойчо Кацарова, сообщило 25 октября Болгарское национальное радио.

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В соответствующем документе представители профсоюзной организации указывают, что в данный момент 86% учителей не одобряют введения так называемых «Зеленых сертификатов» (справок о вакцинации или наличии антител от коронавирусной инфекции), а также прекращения занятий в средних и средне-специальных учебных заведениях.

«Если применяемые новшества станут обязательными, это приведет к оттоку квалифицированных кадров, поскольку сегодня до 35% педагогов уже планируют объявить о завершении своей деятельности в образовательной сфере», — говорится, в частности, в письме.

Кроме того, учителя оставили за собой право выйти на манифестации против общенационального карантина при отсутствии диалога с представителями минобразования по этому вопросу.

Напомним, дополнительные карантинные правила действуют в Болгарии с 21 октября нынешнего года. Они предусматривают прекращение работы школ, ПТУ и колледжей, а также вузов дневной формы обучения. Посещение общественных мест, включая кинотеатров и кафе, разрешено только при наличии «Зеленого сертификата».

По состоянию на 25 октября число выявленных граждан Болгарии, заразившихся коронавирусом, составило 539 тысяч человек. Из них скончались 23 073 пациентов.