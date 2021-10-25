Санкт-Петербург, 25 октября, 2021, 10:50 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга считает, что введение в городе запретов и ограничений на работу в период с 30 октября по 7 ноября, а также запуск с 1 ноября системы доступа по QR-кодам позволят снизить нагрузку на медиков и сохранить оказание плановой медицинской помощи. Об этом Александр Беглов сообщил 25 октября подписчикам своей страниц в соцсети.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Беглов

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Губернатор подчеркнул, что новые меры вводятся в Петербурге по предписанию Роспотребнадзора.

«Сейчас инкубационный период у коронавируса — 5−7 дней. Поэтому даже короткий период самоизоляции в эти длинные выходные позволит минимизировать число заражений. Совместными усилиями снизим нагрузку на систему здравоохранения, чтобы не лишать коек плановых больных», — написал Александр Беглов.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 30 октября по 7 ноября в Петербурге будет временно приостановлена работа большинства предприятий общественного питания, непродовольственной розничной торговли, предприятий сферы услуг и развлекательных заведений.

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С 1 ноября 2021 года в Петербурге в течение месяца, в три этапа, вводится система предъявления и проверки QR-кодов при посещении общественных мест.