Брянск, 25 октября, 2021, 10:41 — ИА Регнум. В Брянской области 24 октября впервые выявлено 437 носителей коронавируса — на 14 больше, чем за предыдущие сутки. Ещё одним рекордом стали 17 летальных исходов у пациентов с подтверждённым COVID-19. За сутки лаборатории проверили 5504 теста, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Брянской области подтверждён 73 461 случай заболевания COVID-19. Выздоровели 66 543 человека, из них 341 — выписан за последние сутки. От осложнений скончались 1 769 пациентов.

В лабораториях региона с начала пандемии проведено 917 922 исследования на коронавирус.