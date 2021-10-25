Магадан, 25 октября, 2021, 10:45 — ИА Регнум. Губернатор Магаданской области Сергей Носов подписал указ о том, что с 30 октября по 7 ноября вводятся нерабочие дни, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-служб правительства Колымы.

Дарья Драй ИА REGNUM Закрытое кафе

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Колымчанам рекомендовано «самоизолироваться» — приостанавливается работа учреждений культуры, кинотеатров и предприятий общественного питания, в том числе где реализуют алкогольную продукцию.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Магаданской области с 30 октября только с наличием QR-кодов взрослое население сможет посещать общественные места.