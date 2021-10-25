Сеул, 25 октября, 2021, 10:31 — ИА Регнум. В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 25 сентября сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

Военнослужащий Южной Кореи

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: подвид штамма «Дельта» наступает? – все новости»

По их словам, коронавирус выявлен у шести представителей военно-морского флота и одного представителя сухопутных войск.

Известно, что один военнослужащий заразился коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19. Общее число случаев так называемого «прорывного инфицирования» коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19 в армии увеличилось до 321.

Общее число подтверждённых случаев в вооружённых силах увеличилось до 2011.

Как сообщалоИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 1190 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 353 089.

Читайте также: В Южной Корее за сутки выявили свыше 1,1 тыс. носителей коронавируса