В ВС Южной Кореи выявили ещё семь случаев заражения коронавирусом
Сеул, 25 октября, 2021, 10:31 — ИА Регнум. В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 25 сентября сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.
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По их словам, коронавирус выявлен у шести представителей военно-морского флота и одного представителя сухопутных войск.
Известно, что один военнослужащий заразился коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19. Общее число случаев так называемого «прорывного инфицирования» коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19 в армии увеличилось до 321.
Общее число подтверждённых случаев в вооружённых силах увеличилось до 2011.
Как сообщалоИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 1190 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 353 089.
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