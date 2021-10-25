Санкт-Петербург, 25 октября, 2021, 10:36 — ИА Регнум. В Петербурге развернуто почти 40 пунктов вакцинации иностранных граждан от коронавирусной инфекции. Об этом 25 октября сообщили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация против коронавируса

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Согласно обновленному списку, который опубликовало ведомство за неделю до введения локдауна в Северной столице, в городе на Неве мигранты могут привиться от коронавируса в 39 пунктах вакцинации. Большинство из них развернуто на базе частных медицинских клиник и работает с понедельника по пятницу, с 09:00 до 21:00 мск. За исключением 15 организаций, которые принимают желающих привиться ежедневно.

Напомним, что ОМС не покрывает стоимость вакцинации мигрантов. В зависимости от клиники, прививка от COVID-19 иностранному гражданину вакциной «Спутник Лайт» обойдется от 1,1 тыс. до 5 тыс. рублей.

Власти Санкт-Петербурга приняли решение ужесточить ограничения в связи с распространением коронавируса SARS-CoV-2 в городе. Ужесточение ограничительных мер будет действовать с 30 октября и как минимум до 7 ноября.