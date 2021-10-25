Тбилиси, 25 октября, 2021, 10:25 — ИА Регнум. В Грузии в течение последних суток в ходе 22 847 исследований на SARS-CoV-2 выявили 1942 случая заражения коронавирусом. Эту информацию 25 октября обнародовали на сайте Stopcov.ge.

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Всего на текущую дату в стране выявили 694 182 человека, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 635 611 победили инфекцию, в том числе 4650 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 9788 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 46 скончались в течение последних суток. В стационаре на лечении находятся 6166 пациентов, в оборудованных гостиницах — 1022.

Днём ранее в Грузии в ходе 32 011 исследований выявили 3436 носителей SARS-CoV-2. Выздоровевшими врачи признали 4483 человека, скончались 43 пациента с COVID-19