Таллин, 25 октября, 2021, 10:22 — ИА Регнум. С 25 октября на территории Эстонии посещать общественные места смогут только прошедшие вакцинацию от COVID-19 или переболевшие новым заболеванием. Об этом сообщает пресс-служба эстонского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Уточняется, что с понедельника в стране начали действовать новые меры по борьбе с пандемией и, согласно принятому эстонским правительством решению, непрошедшие вакцинацию от COVID-19 жители республики даже в случае, если у них есть отрицательный тест на коронавирус, не могут посещать такие общественные места, как спортивные клубы, заведения общепита, театры, кинотеатры и др.

Кроме того, ужесточается режим ношения защитных масок и теперь торговцы и поставщики услуг не имеют права без них пускать на территорию торговых центров и магазинов.

Отметим, накануне спикер парламента Эстонии Юри Ратас заявил, что республика из-за распространения коронавируса находится на грани катастрофы.