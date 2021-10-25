Краснодар, 25 октября, 2021, 10:11 — ИА Регнум. Новые антиковидные ограничения начали действовать на территории Краснодарского края с 25 октября, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Sochiadm.ru Сочи

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В частности, с 25 октября по 1 декабря на территории края приостановлено проведение детских массовых спортивных и культурных мероприятий, для совершеннолетних посещение массовых спортивных, физкультурных, развлекательных, зрелищных и культурных мероприятий возможно только при наличии справки или QR — кода о вакцинации от COVID-19 (или перенесенном заболевании COVID-19).

Кроме того, с 30 октября по 7 ноября в регионе будет приостановлено проведение всех массовых спортивных, физкультурных, развлекательных, зрелищных и культурных мероприятий, за исключением согласованных с Роспотребнадзором.

Отдельные ограничения введены на курортах — там при посещении кафе, ресторанов, баров потребуют справку или QR — код о вакцинации или перенесённом COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в Краснодарском крае ожидают большой поток туристов на объявленные в России нерабочими днями 30 октября — 7 ноября. Только в Сочи готовятся принять 120 тыс. туристов.