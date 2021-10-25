Симферополь, 25 октября, 2021, 10:02 — ИА Регнум. В Республике Крым подтверждено 655 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 25 октября журналистам сообщил и. о. министра здравоохранения Республики Крым Константин Скорупский. Это новый рекорд по суточной заболеваемости в регионе — накануне, 24 октября, сообщалось о 649 новых заболевших. Всего в Республике Крым подтверждено более 100 тыс. случаев заражения коронавирусом.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

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По данным, которые привёл глава минздрава, на 25 октября в медицинских учреждениях развернуто 4 719 коек. Всего лечатся 11 224 человека, из них 6 615 получают амбулаторную помощь, 4 609 находятся на стационарном лечении. В тяжёлом и крайне тяжёлом состоянии сегодня — 423 пациента с коронавирусом. Выписаны за сутки с выздоровлением 149 человек, всего выздоровели 78 068 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, с 25 октября в Крыму введены QR-коды на посещение общепита, театров, кино, музеев. Заселиться в гостиницы можно при наличии QR-кода и отрицательного ПЦР-теста.