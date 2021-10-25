Тирасполь, 25 октября, 2021, 09:56 — ИА Регнум. В ходе 1476 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 317 случаев заражения коронавирусом. Об этом 25 октября сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике выявили 65 058 носителей SARS-CoV-2. Из них победили инфекцию 58 866 человек, в том числе 945 — за последние сутки.

В общей сложности в ПМР зафиксировали 1476 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток зафиксировали девять таких случаев.

Днём ранее в Приднестровье провели 1931 исследование на SARS-CoV-2 и выявили 543 случая заражения коронавирусом. Выздоровевшими врачи признали 349 человек, скончались восемь пациентов с COVID-19.