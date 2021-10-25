Белгород, 25 октября, 2021, 09:53 — ИА Регнум. Ряд ограничений введут в Белгородской области с 30 октября по 7 ноября. Для посещения будет закрыта большая часть объектов, работать смогут лишь те предприятия, где обеспечивают население жизненно-необходимыми товарами или отвечают за функционирование областной инфраструктуры, сообщает 25 октября корреспондент ИА REGNUM.

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По словам губернатора Вячеслава Гладкова, в регионе увеличивается количество заболевших COVID-19, «надо сбить «волну» роста заболеваний». Решение об усилении антиковидных мер оперштаб принял вечером 22 октября.

В Белгородской области с 30 октября по 7 ноября запрещены все массовые культурные, зрелищные, спортивные, рекламные и развлекательные мероприятия. Приостанавливается работа предприятий и организаций сферы торговли, услуг, спорта, культуры, отдыха, развлечений, кинопоказа и прочие. Не будут оказываться государственные и муниципальные услуг, в том числе в МФЦ, за исключением услуг по регистрации актов гражданского состояния о рождении, разводе и смерти. Предоставление услуг в электронном виде сохраняется в полном объёме.

Продолжат работу аптеки, в том числе ветеринарные, магазины и ярмарки, обеспечивающие жителей продуктами первой необходимости. Предприятия общественного питания могут работать только на вынос и доставку готовых блюд. Разрешено оказывать экстренные стоматологические, ветеринарные и бытовые услуги по срочному ремонту транспорта, в том шиномонтаж.

Медицинские организации продолжат оказывать плановую помощь, экстренная также сохранится в полном объёме.

Школы региона уже с 25 октября ушли на каникулы, а детские сады с 30 октября переходят на формат работы дежурных групп. На неделю приостанавливается работа организаций дополнительного образования, спортивных школ, детских кружков и секций.