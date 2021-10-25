Сеул, 25 октября, 2021, 09:49 — ИА Регнум. На американских военных базах, расположенных на территории Южной Кореи, продолжают выявлять случаи заражения коронавирусом. Об этом 25 октября сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Командования силами США в Южной Корее (USFK).

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По их словам, с 15 по 21 октября коронавирус был выявлен у девяти человек, среди которых американские военнослужащие и члены их семей.

В настоящее время инфицированные изолированы и проходят лечение в медицинских учреждениях.

Общее число подтверждённых случаев на американских базах, расположенных в Южной Корее, увеличилось до 1566

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 1190 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 353 089.

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