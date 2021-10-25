Варшава, 25 октября, 2021, 09:45 — ИА Регнум. За последнюю неделю суточный прирост заражений коронавирусом в Польше увеличился почти вдвое. Об этом, как сообщает Polskie Radio, заявил на пресс-конференции заместитель министра здравоохранения республики Вальдемар Краска.

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«Если сравнивать сегодняшнюю ситуацию с предыдущим воскресеньем, то мы имеем дело с приростом на уровне 87%. Это свидетельствует о продолжении тенденции стремительного роста заражений коронавирусом», — сказал замглавы польского минздрава.

При этом, Краска напомнил, что к настоящему времени в Польше вакцинировано около 38,5 млн человек, из которых полностью — то есть одноразовой вакциной Johnson & Johnson или двумя дозами других сертифицированных в ЕС вакцин — почти 20 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска объявил, что пик заболеваемости COVID-19 в республике ожидают на конец ноября — начало декабря текущего года.