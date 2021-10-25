Симферополь, 25 октября, 2021, 09:41 — ИА Регнум. Система QR-кодов начала действовать на территории Республики Крым с 25 октября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

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С 25 октября посещение предприятий общественного питания, кинотеатров, театров, музеев, цирков будет возможно только при наличии документа, удостоверяющего личность, сертификата о прохождении вакцинации или сертификата о перенесенном заболевании, или справки об отрицательном результате лабораторного исследования методом ПЦР. Также вход по QR-кодам действует в салоны красоты, бассейны, сауны.

Также QR-коды и отрицательный ПЦР-тест необходимо предъявлять при заселении в гостиницы, пансионаты.

Нерабочие дни на территории Республики Крым объявлены на период с 30 октября по 7 ноября и совпадают с общероссийскими нерабочими днями. В этот период в регионе ожидают существенный рост числа туристов.