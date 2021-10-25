Москва, 25 октября, 2021, 09:36 — ИА Регнум. Власти Москвы набирают добровольцев в возрасте от 18 до 59 лет, которые в нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября смогут доставлять продукты, лекарства и предметы первой необходимости горожанам, сообщается на портале мэра столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Тверская улица. Москва

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Волонтерами в период локдауна могут стать москвичи без симптомов ОРВИ, вакцинированные от COVID-19 и имеющие QR-код. Они будут доставлять всё необходимое жителям Москвы старше 60 лет, соблюдающим домашний режим.

Зарегистрироваться можно на сайте ресурсного центра «Мосволонтер». Все добровольцы перед пройдут обязательное обучение, а также их обеспечат средствами индивидуальной защиты.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября вице-премьер России Татьяна Голикова предложила объявить нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

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