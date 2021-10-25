Якутск, 25 октября, 2021, 09:39 — ИА Регнум. Машина с кислородом приехала в Якутск из Хабаровска за три часа до того, как жизненно важный газ должен был закончиться в ковидном госпитале. Грузовик с трудом преодолел путь из Нерюнгри до столицы республики из-за снегопада, написало ИА ТайгаПост.

Александр Погожев ИА REGNUM Лаборатория, в которой работники завода дают заключение: годен ли кислород для медицинских нужд или это технический кислород

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Издание утверждает, что именно эта проблема с транспортировкой кислорода стала причиной гнева главы республики Айсена Николаева, ударившего кулаком по столу в адрес премьер-министра региона Андрея Тарасенко. Благодаря главе Нерюнгринского района Роману Щегельняку из Нерюнгри в Алдан грузовик сопровождала дорожная техника, посыпавшая дорогу антигололёдной смесью. Из Алдана до Якутска рядом с автомобилем ехали сотрудники ГИБДД.

В день приезда грузовика с кислородом в нём нуждались около 200 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, Айсен Николаев, разозлившись, заявил о том, что правительство республики совершило ошибку, не создав год назад в Якутии кислородные станции. Он крикнул «Хватит!» и сильно ударил кулаком по столу, когда премьер-министр республики Андрей Тарасенко попытался спорить с ним на эту тему.