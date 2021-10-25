Воронеж, 25 октября, 2021, 09:32 — ИА Регнум. Почти 2,6 тыс. детей готовы принять дежурные группы, открытые в детских садах Воронежа на период нерабочих дней, с 25 октября, сообщили в пресс-службе мэрии.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Детский сад

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Всего дежурные детские сады открыты в 196 дошкольных учреждениях Воронежа, они готовы принять 2 591 ребёнка.

«Работа с родителями продолжается, сады в случае острой необходимости смогут принять детей по новым заявлениям в уже созданные группы или открыть дополнительные. Для того чтобы ребенок смог посещать дежурную группу, родителям необходимо обратиться к администрации своего детского сада и представить справки с места работы», — сообщили в мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Воронежской области ввели период нерабочих дней с 25 октября по 7 ноября в связи со сложной эпидемиологической ситуацией. В регионе закрыты торговые центры, рынки, запрещены все массовые мероприятия, не работают развлекательные заведения. Кафе и рестораны могут работать только на вынос и доставку.