Москва, 25 октября, 2021, 09:20 — ИА Регнум. С 25 октября в Москве вступили в силу новые ограничения, соответствующий указ ранее подписал мэр города Сергей Собянин.

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С сегодняшнего дня столичные работодатели должны перевести на удалённый режим работы минимум 30% сотрудников, а также всех сотрудников старше 60 лет и имеющих хронические заболевания. Требование будет действовать до 25 февраля 2022 года. Исключением являются стратегические отрасли и сфера здравоохранения, а также работники, вакцинированные или переболевшие.

Работодателя обязаны один раз в неделю предоставлять отчёт о переводе сотрудников на дистанционный режим. При этом повторное предоставление не требуется, если сведения в отчёте не менялись.

Для москвичей старше 60 лет, а также горожан, имеющих хронические заболевания, с 25 октября вводится домашний режим, который продлится до 25 февраля 2022 года. При этом прогулки и занятия спортом на свежем воздухе не ограничиваются.

От обязанности соблюдения домашнего режима освобождаются горожане, сделавшие прививки от ковида или переболевшие.