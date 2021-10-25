Пекин, 25 октября, 2021, 09:18 — ИА Регнум. Предоставление противоэпидемической помощи развивающимся странам необходимо активизировать. Об этом 25 октября заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в формате видеосвязи с генсеком Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутеррешем, его слова приводит Центральное телевидение Китая.

Gov.cn Си Цзиньпин

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«Пандемия коронавируса повлияла и нанесла серьезный удар по национальному развитию и уровню жизни людей во всех странах, в особенности в развивающихся государствах», — сказал он.

Также Си Цзиньпин отметил, что, как он считает, странам мира необходимо объединиться для борьбы с пандемией и восстановления экономики.

«Следует активизировать усилия по оказанию противоэпидемической помощи развивающимся странам, содействовать справедливому распределению вакцин в глобальном масштабе, а также способствовать тому, чтобы вакцина стала по-настоящему глобальным общественным благом», — добавил председатель КНР.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что Китай за 50 лет работы в ООН стал важной опорой международного сотрудничества, которая вносит все возрастающий вклад в преодоление вызовов глобального уровня.