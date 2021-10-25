Москва, 25 октября, 2021, 09:06 — ИА Регнум. Порядка 80% людей, говорящих, что они прошли вакцинацию от COVID-19 препаратом «Спутник V», однако заболевших новым заболеванием в тяжелой форме, купили поддельный сертификат. Такое мнение 25 октября высказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Minzdrav.gov.ru Директор Института эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург

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«Если вакцинированные якобы «Спутником V» тяжело заболевают, как показывают данные, это люди, которые, к сожалению, воспользовались теми сертификатами, которые они купили, поддельными сертификатами. Среди них 80% те, которые купили», — приводит его слова ТАСС.

Также глава центра им. Гамалеи пояснил, что проверить, ставил ли человек прививку указанным препаратом, можно путем специального анализа на наличие маркеров вакцины.

«Мы видим, что у людей отсутствуют эти маркеры в 80% случаев», — добавил Гинцбург.

При этом он высказал предположение о том, что существующие в настоящее время публичные дела покупке сертификатов о вакцинации являются лишь частью того, что на самом деле происходит.

«Люди тратят деньги, а потом за собственные же деньги заболевают и умирают. Они обманывают сами себя. У них, видимо, психологически меняется представление. Они думают, что действительно привиты, ослабляют всякие карантинные ограничения. И риск заболевания у них резко возрастает в результате того, что у них изменяется поведение. Кроме того, они подвергают смертельной угрозе других», — заключил Гинцбург.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что новые ограничения для непривитых начали действовать с 25 октября в Башкирии.