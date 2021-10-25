Воронеж, 25 октября, 2021, 09:05 — ИА Регнум. Период нерабочих дней начался в Воронежской области с 25 октября, он продлится две недели — до 7 ноября включительно, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Мэрия Воронежа

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На период нерабочих дней в Воронежской области полностью запрещено проведение массовых мероприятий, не будут работать кинотеатры, театры, цирк, музеи. Также на две недели прекращена работа торговых центров, не работают фитнес-центры, салоны красоты.

Продовольственные магазины, а также аптеки будут работать без ограничений. Общепит, для посещения которого в регионе ранее ввели QR-коды, ближайшие две недели будет работать лишь на доставку и вынос.

В детских садах для детей, чьих родителей нерабочие дни не коснутся, будут работать дежурные группы.

Как сообщало ИА REGNUM, решение о введении в Воронежской области нерабочих дней с 25 октября было принято региональным оперативным штабом в связи с осложнившейся эпидемиологической обстановкой из-за ковида.