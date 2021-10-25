Сеул, 25 октября, 2021, 09:10 — ИА Регнум. Постепенное возвращение к нормальной жизни, существовавшей до пандемии коронавируса, начнётся в Южной Корее в ноябре. Об этом президент страны Мун Чжэ Ин заявил 25 октября, выступая в Национальном собрании.

(сс) Michell Zappa Сеул

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По его словам, такие шаги стали возможны из-за «стабильного сдерживания» инфекции и высоких показателей вакцинации. Вместе с тем пока останутся в силе некоторые санитарные ограничения, например, требование носить защитные маски.

«Это начнёт осуществляться всерьёз в ноябре», — сказал южнокорейский лидер о постепенной отмене ограничений.

По данным на 23 октября вакцинацию в Южной Корее прошли 35,9 млн человек, всего в стране насчитывается 51,3 млн жителей.

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