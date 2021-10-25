Баку, 25 октября, 2021, 09:00 — ИА Регнум. В Азербайджане медики в течение суток 24 октября выявили 2036 случаев заражения коронавирусом по результатам проведения 12 325 тестов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За время пандемии в республике выявили 516 325 носителей SARS-CoV-2, из них признали выздоровевшими 484 604 человек, в том числе 1045 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 24 827 носителей коронавируса.

Всего в стране скончались 6894 пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 25 — за последние сутки.

Днём ранее в Азербайджане сообщили о 2315 выявленных случаях заражения коронавирусом за сутки в результате 14 053 тестов. Выздоровевшими медики признали 981 человека. Скончались 22 пациента с диагнозом COVID-19.