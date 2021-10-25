Прага, 25 октября, 2021, 08:40 — ИА Регнум. С 25 октября на территории Чехии на фоне резкого роста заболеваемости COVID-19 ужесточен ряд связанных с пандемией ограничительных мер. Об этом на минувшей неделе сообщил глава минздрава страны Адам Войтех.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С понедельника в республике снова вводится обязательное ношение респираторов во всех внутренних помещениях и в том числе — в офисах.

При этом с 1 ноября персоналу заведений общепита необходимо будет вести контроль наличия у посетителей документов о вакцинации или перенесённом новом заболевании.

Отметим, по состоянию на 24 октября в Чехии было выявлено за все время пандемии 1 729 458 носителей коронавирусом, из которых 2751 за последние 24 часа.