Кишинёв, 25 октября, 2021, 08:31 — ИА Регнум. В Молдавии в течение суток 24 октября выявили 906 случаев заражения коронавирусом в ходе 5818 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Коронавирус

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 328 000 носителей SARS-CoV-2. Из них признаны медиками выздоровевшими 306 269 человек, в том числе 1201 — за последние сутки.

В больницах республики разместили 2598 пациентов с COVID-19, из которых 248 находятся в тяжёлом состоянии. За время пандемии в 7496 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались. За последние сутки зафиксировали 38 таких случаев.

Днём ранее в стране выявили 1568 случаев заражения коронавирусом в результате проведения 8871 теста. Выздоровевшими врачи признали 1409 человек, умерли 34 пациента с COVID-19.