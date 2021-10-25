Москва, 25 октября, 2021, 08:36 — ИА Регнум. Нерабочая неделя, дополняющая объявленный президентом России период из выходных дней с 30 октября по 7 ноября, началась в шести регионах страны с 25 октября. Это Пермский край, Воронежская, Нижегородская, Новгородская, Самарская и Курская области, сообщают региональные администрации.

Helicam.vrn Воронеж

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Нерабочие дни объявлены в связи с пиком очередной волны заболеваемости коронавирусной инфекцией. Власти шести регионов воспользовались возможностью ввести дополнительные выходные по своему усмотрению, предоставленной главой государства.

Так, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что двухнедельного «периода разобщения» должно быть достаточно для того, чтобы после 7 ноября в регионе восстановилась «относительно» нормальная жизнь.

В Пермском крае, Воронежской и Самарской областях решение связано с увеличением числа тяжёлых пациентов с COVID-19. В Курской области наблюдается сложная ситуация со смертностью и уровнем госпитализации больных.

В Новгородской области потребовались дополнительные койки для лечения больных с коронавирусом. Власти надеются, что двухнедельный перерыв в активной жизни региона позволит не приостанавливать плановую госпитализацию.

Во всех этих регионах продолжат работать больницы, аптеки, магазины с товарами первой необходимости, а вот торговые центры приостанавливают работу. В Нижегородской области объявлены каникулы в школах. Общественный транспорт будет работать, еду в ресторанах и кафе можно будет купить навынос.

Как сообщало ИА REGNUM, ряд ограничений из-за роста заболеваемости COVID-19 начал действовать 25 октября в Москве.

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