Сеул, 25 октября, 2021, 08:17 — ИА Регнум. В Южной Корее за минувшие сутки выявили 1190 случаев заражения коронавирусом. Об этом 25 октября сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: подвид штамма «Дельта» наступает? – все новости»

Согласно опубликованным данным, 1167 случаев заражения локальные, ещё 23 случая — завозные. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 353 089.

Известно, что число инфицированных на протяжении 17 дней подряд не превышает двух тысяч человек в день, однако показатель свыше тысячу человек в день фиксируется в стране на протяжении четырёх месяцев.

Число жертв пандемии в стране увеличилось на семь человек — до 2773 человек. Уровень смертности составил 0,79%.

24 октября в Южной Корее были выписаны из стационаров и освобождены от режима карантина 1055 человек. Число выздоровевших в стране увеличилось до 324 448.