Москва, 25 октября, 2021, 08:08 — ИА Регнум. Ревакцинироваться от COVID-19 можно раньше чем через полгода, вреда для организма не будет, сообщил директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцинация

«Если у человека высокий уровень антител и он себе ещё дополнительно антиген вводит в виде вакцины, чтобы его поднять, то уровень антител несильно повышается», — цитирует его ТАСС.

По его словам, никакого вреда человек себе ревакцинацией не нанесёт, «но при этом дополнительной пользы может и не получить, и у него будет такой же высокий уровень антител, который у него был и до ревакцинации, если он был высокий».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что активное участие граждан в вакцинации и соблюдение профилактических мер с учётом вводимых в настоящее время ограничений должно предотвратить рост заболеваемости коронавирусной инфекцией.

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