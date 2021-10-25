В центре им. Гамалеи назвали оптимальный срок для ревакцинации
Москва, 25 октября, 2021, 08:08 — ИА Регнум. Ревакцинироваться от COVID-19 можно раньше чем через полгода, вреда для организма не будет, сообщил директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.
По его словам, никакого вреда человек себе ревакцинацией не нанесёт, «но при этом дополнительной пользы может и не получить, и у него будет такой же высокий уровень антител, который у него был и до ревакцинации, если он был высокий».
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что активное участие граждан в вакцинации и соблюдение профилактических мер с учётом вводимых в настоящее время ограничений должно предотвратить рост заболеваемости коронавирусной инфекцией.
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