Хабаровск, 25 октября, 2021, 08:14 — ИА Регнум. В Хабаровске эпидемическая ситуация остаётся напряженной — классы и группы в детских садах закрывают на карантин по ОРВИ и коронавирусу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 октября в пресс-службе городской мэрии.

Pexels.com Карантин

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Заболеваемость по ОРВИ выше эпидпорога на 30,5%. На карантин закрыто три класса в трёх школах и шесть групп в четырёх садах.

Высокие показатели сохраняются по внебольничной пневмонии: с начала года зарегистрировано более 17 тыс. заболевших.

За прошедшую неделю зафиксировано 1148 случаев заражения COVID-19. Закрыто на карантин восемь групп в семи детских садах.

«Жителям не нужно расслабляться. Сегодня необходимо пройти вакцинацию от гриппа и коронавируса. Также рекомендуется соблюдать все меры профилактики: масочный режим, дезинфекция, социальная дистанция», — добавили специалисты.

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Как сообщало ИА REGNUM, около трёх миллионов работников в России трудятся в удалённом формате в условиях пандемии коронавируса.