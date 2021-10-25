Хабаровск, 25 октября, 2021, 05:48 — ИА Регнум. Полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил дальневосточным губернаторам провести анализ коронавирусной ситуации и принять меры по усилению темпов вакцинации, сообщается 25 октября на сайте полпредства.

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Трутнев сказал, что в октябре на Дальнем Востоке ежедневно регистрируется порядка 1,5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. Более 42 тыс. дальневосточников находятся на лечении, из них 11 тыс. — в госпиталях.

«Важнейшим вопросом остается вакцинация населения», — сказал полпред президента.

Недостаточно активно проходит иммунизация на Камчатке, в Бурятии, Еврейской автономной области, в Хабаровском крае.

Наиболее высокие показатели заболеваемости выявлены на Чукотке, в Якутии и ЕАО.

«Рост показателей заболеваемости коронавирусной инфекцией за последнюю неделю составил 20%», — сказала замглавы Роспотребнадзора Елена Ежлова.

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Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв 25 октября ушёл на самоизоляцию.