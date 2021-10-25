Хабаровск, 25 октября, 2021, 05:09 — ИА Регнум. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв ушёл на самоизоляцию.

Khabkrai.ru Михаил Дегтярев

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«В моём близком окружении обнаружен COVID-19. По рекомендации врачей я ушел на самоизоляцию. Работаю в удалённом режиме», — сообщил в своём телеграм-канале глава региона.

Дегтярёв написал, что сам здоров, получил отрицательные тесты на коронавирус, титр антител после ревакцинации «Спутником» — высокий.

«Совещания и встречи буду проводить в онлайн-формате из резиденции губернатора Хабаровского края», — добавил губернатор.

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