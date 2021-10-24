Москва, 25 октября, 2021, 01:29 — ИА Регнум. Вакцина «Спутник V» от COVID-19 безопасна для репродуктивной функции человека, тогда как сама коронавирусная инфекция может оказать на неё негативное влияние. Такое заявление сделал 24 октября директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с ТАСС.

Коронавирус

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По словам специалиста, проведённые Центром акушерства, гинекологии и перинатологии им. В. И. Кулакова исследования свидетельствуют о безопасности российской вакцины от коронавируса для репродуктивной системы человека. При этом коронавирусная инфекция отрицательно влияет на сперматогенез и на подвижность сперматозоидов, а значит, и на возможность зачатия ребёнка.

Гинцбург рекомендовал всем, кто уже задумывается над рождением ребёнка, обязательно пройти полный курс вакцинации.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что кормящим матерям сняли ограничения по вакцинации от COVID-19 препаратом «Спутник V».